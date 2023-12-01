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Из Набережных Челнов на СВО отправилась новая группа бойцов

Из Набережных Челнов на СВО отправилась новая группа бойцов

trt-tv.ru

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29 ноября из Набережных Челнов на в зону специальной военной спецоперации отправилась группа добровольцев.

Кроме самих жителей автограда, служить отправились граждане из других регионов, в том числе из ДНР и ЛНР. Стоит отметить, что для таких бойцов выплачивается дополнительная сумма в размере 305 тысяч рублей.

В зону боевых действий, подписав контракты, отправились две женщины. Они заявили, что получили поддержку от близких, а сами имеют огромный медицинский опыт.

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