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Из казанской школы увезли детей с отравлением

Из казанской школы увезли детей с отравлением

dt.petersburg.ru

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Из казанской Гимназии № 28 было госпитализировано 2 ребенка с отравлением. Об этом дала подтверждение «Татар Информу» пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Старший помощник прокурора Руслан Галиев рассказал, что надзорное ведомство с участием профильных экспертов выявляют причины и подробности случившегося. Кроме того, будет проводится проверка санитарных норм школы. При выявление нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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