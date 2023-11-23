Из казанской школы увезли детей с отравлением

Из казанской Гимназии № 28 было госпитализировано 2 ребенка с отравлением. Об этом дала подтверждение «Татар Информу» пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Старший помощник прокурора Руслан Галиев рассказал, что надзорное ведомство с участием профильных экспертов выявляют причины и подробности случившегося. Кроме того, будет проводится проверка санитарных норм школы. При выявление нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.