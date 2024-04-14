Из Казани в Сургут с 13 апреля стартовали прямые авиарейсы
Из Казани в Сургут можно будет улететь на «Победе». Прямое сообщение с городами стартовало с 13 апреля.
Планируется, что летать по данному направлению будут по вторникам, четвергам и субботам.
В 2024 году из Казани можно будет улететь по 14 маршрутам, на которые рассчитаны субсидии. Среди них: Самара, Пермь, Ярославль, Нижний Новгород и другие города.
Аэропорт планирует в 2024 году построить новый перрон для 33 самолетов, а к 2026 году возвести новый 3 терминал.
В прошлом году пассажиропоток воздушной гавани поставил исторический рекорд, преодолев отметку в 5 млн пассажиров.
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