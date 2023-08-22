Из чего точно нельзя строить садовую дорожку: спрячьте эти стройматериалы

Строительство садовой дорожки - дело куда более ответственное, чем привыкли думат многие.

Красивая дорожка означает заблаговременный отказ от некоторых материалов.

Категорически не подходит для этих целей кухонная керамическая или кафельная плитки.

На такой дорожке будет грязно и скользко, плитка быстро пойдет трещинами и может, например, после дождя стать причиной получения тяжелых травм.

Не советуют эксперты для садовой дорожки и рубероид, без идеально ровного основания он потрескается и через год начнет напоминать картинку из фильма ужасов.

Не пытайтесь сделать дорожки из ковровых дорожек. Уже после первого дождика они станут грязными, а потом начнут гнить и вонять.

Шифер может расколоться и травмировать того, кто идет по садовой дорожке, лучше заменить его на булыжники с предварительно обработкой поверхности.