Новости Татарстана
· Служба новостей

Из чего точно нельзя строить садовую дорожку: спрячьте эти стройматериалы

Из чего точно нельзя строить садовую дорожку: спрячьте эти стройматериалы

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Строительство садовой дорожки - дело куда более ответственное, чем привыкли думат многие.
Красивая дорожка означает заблаговременный отказ от некоторых материалов.

Категорически не подходит для этих целей кухонная керамическая или кафельная плитки.
На такой дорожке будет грязно и скользко, плитка быстро пойдет трещинами и может, например, после дождя стать причиной получения тяжелых травм.

Не советуют эксперты для садовой дорожки и рубероид, без идеально ровного основания он потрескается и через год начнет напоминать картинку из фильма ужасов.

Не пытайтесь сделать дорожки из ковровых дорожек. Уже после первого дождика они станут грязными, а потом начнут гнить и вонять.

Шифер может расколоться и травмировать того, кто идет по садовой дорожке, лучше заменить его на булыжники с предварительно обработкой поверхности.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
21 час назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

день назад

37-летний участник «Ночной Казани» погиб во время забега

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

кусают клопы

Новости Казани

день назад

23- летний казанец задержан за распространение порнографии

Полезное

3 дня назад

Касается всех: как не лишиться квартиры в России в 2023 году и на что нужно обратить внимание уже сейчас?

занятия фигурным катанием спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани построили школу на улице Рауиса Гареева

Новости Татарстана

день назад

Мухаметшин выразил соболезнования родным и ученикам академика Закиева

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы стали чаще совершать тяжкие и особо тяжкие преступления

Новости Казани

20 часов назад

Московские рейсы экстренно сели в Казани

Новости Казани

16 часов назад

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани
Лонгриды
3 дня назад

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

«Я не считаю себя какой-то грешницей»: блогершу могут посадить на 3 года за танцы в мечети Кул-Шариф?

Новости Татарстана

2 часа назад

Из чего точно нельзя строить садовую дорожку: спрячьте эти стройматериалы

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости Татарстана

12 часов назад

Резкое похолодание ожидается в Татарстане

Важное в РТ

13 часов назад

В ВТБ число оплачивающих услуги ЖКХ клиентов выросло на четверть
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
3 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Казани

13 часов назад

В Казани средняя цена за квадратный метр увеличится до 200 тысяч рублей

Важное в РТ

14 часов назад

Сбер увеличит количество импортных товаров на полках российских ретейлеров

Новости Татарстана

15 часов назад

В Набережных Челнах запустили движение по новому участку дороги
Пора в школу: 16 стильных образов для детей
Интересное в Казани
6 дней назад

Пора в школу: 16 стильных образов для детей