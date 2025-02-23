Новости Татарстана
· 16+ · Диана Вагапова

Исследование hh.ru: на какие должности претендуют мужчины в Татарстане

В честь Дня защитника Отечества эксперты онлайн...

Подписаться на Дзен.канал

В честь Дня защитника Отечества эксперты онлайн-платформы hh.ru проанализировали резюме мужчин из Татарстана. Исследование выявило самые востребованные профессии среди соискателей, а также уровень дохода, на который они рассчитывают.

С начала 2025 года жители республики разместили на hh.ru свыше 102 тысяч резюме. Из них 30% активно ищут работу, ещё столько же готовы рассмотреть новые предложения, а 22% указали, что трудоустройство их пока не интересует.

Наибольшую активность проявляют молодые соискатели в возрасте 18–30 лет (32%), за ними идут мужчины от 30 до 40 лет (26%). Ожидания по зарплате у большинства кандидатов (33%) находятся в диапазоне 60–120 тысяч рублей. Доход от 120 до 180 тысяч рублей интересует лишь 14% респондентов.

Среди профессиональных направлений лидирует сфера перевозок — 8% резюме принадлежат водителям. На втором месте — специалисты по продажам (6%), а третью позицию занимают программисты и разработчики (5%).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

как приманить таракана

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

установка электрокотла в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

22 часа назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Новости Казани

день назад

Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом
Лонгриды
2 дня назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Никита Королев — мастер спорта международного к...

Не у нас

25 минут назад

Самыми завидными женихами стали айтишники, их выбрали 60% россиянок

Не у нас

25 минут назад

Опрос показал: самые ужасные подарки на 23 февраля

Не у нас

час назад

Эксперимент показал: ИИ научился хитрить и обманывать

Новости Татарстана

час назад

Долгожданное потепление ждет татарстанцев 24 февраля
В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются тум...
Новости Татарстана
23 часа назад

В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются туман и холод

Новости Татарстана

час назад

Исследование hh.ru: на какие должности претендуют мужчины в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Не у нас

3 часа назад

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сцена...
Интересное в Казани
5 дней назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге