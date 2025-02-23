Исследование hh.ru: на какие должности претендуют мужчины в Татарстане

В честь Дня защитника Отечества эксперты онлайн-платформы hh.ru проанализировали резюме мужчин из Татарстана. Исследование выявило самые востребованные профессии среди соискателей, а также уровень дохода, на который они рассчитывают.

С начала 2025 года жители республики разместили на hh.ru свыше 102 тысяч резюме. Из них 30% активно ищут работу, ещё столько же готовы рассмотреть новые предложения, а 22% указали, что трудоустройство их пока не интересует.

Наибольшую активность проявляют молодые соискатели в возрасте 18–30 лет (32%), за ними идут мужчины от 30 до 40 лет (26%). Ожидания по зарплате у большинства кандидатов (33%) находятся в диапазоне 60–120 тысяч рублей. Доход от 120 до 180 тысяч рублей интересует лишь 14% респондентов.

Среди профессиональных направлений лидирует сфера перевозок — 8% резюме принадлежат водителям. На втором месте — специалисты по продажам (6%), а третью позицию занимают программисты и разработчики (5%).