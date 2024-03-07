Исполком Казани выкупит два аварийных дома для муниципальных нужд

В Казани на муниципальные нужды изымут два земельных участка и аварийные дома, которые находятся на них. Соответствующие постановления об этом были опубликованы в сборнике документов исполкома города.





Первый аварийный дом находится по адресу улица Авангардная, 54. Он был признан аварийным в 2018 году. Площадь этого дома составляет 145,8 квадратных метров, а площадь земельного участка под ним — 1 114 квадратных метров. В этом здании размещается 13 квартир и одно нежилое помещение.Второй дом по адресу улица Некрасова, 15 был признан исторически ценным градоформирующим объектом Казани в 2017 году и подлежит охране. Однако в 2018 году его признали аварийным, и в 2020 году прокуратура потребовала расселить жильцов.

Площадь этого дома, который был построен в начале XIX века, составляет 115,9 квадратных метров. В нем находятся пять квартир и одно нежилое помещение. Площадь земельного участка, на котором расположен этот дом, равна 558 квадратным метрам.