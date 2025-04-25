Исланов возглавил Спасский район Татарстана

Спасский район Татарстана получил нового руководителя — исполняющим обязанности главы назначен Роман Исланов. До этого он занимал пост замглавы Елабужского района. Об изменениях сообщил на внеочередной сессии зампред Госсовета РТ Марат Ахметов.

Исланов пока исполняющий обязанности. В сентябре он станет депутатом муниципального совета, а затем примет участие в голосовании за пост главы района — выборы пройдут среди местных депутатов.

Напомним, Фаргат Мухаметов, возглавлявший район более пяти лет, подал в отставку по собственному желанию.