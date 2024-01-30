Иранские автомобили могут завоевать доверие российских покупателей — опрос

Пока всего 33% опрошенных знают, что на российском авторынке теперь можно купить иранские машины, показали данные опроса. При этом знающих о новинках рынка мужчин в два раза больше, чем женщин (44% против 21%). Среди российских регионов наивысший уровень осведомленности о наличии иранских автомобилей отмечен у жителей Северного Кавказа (42%), самый низкий - на Дальнем Востоке (20%). Более двух третей жителей ПФО (67%) не знают о возможности приобрести в России автомобили из исламской республики.

Среди преимуществ иранских авто 16% опрошенных назвали хорошее сочетание цены и качества, еще 11% — их стоимость. 32% не видят у иранских машин выдающихся преимуществ. А большая часть (45%) в целом просто не знают о преимуществах автомобилей из этой страны.

При этом 49% автолюбителей из-за нехватки информации ничего не знают и о недостатках иранских машин. По мнению 16% основным недостатком является слабое развитие дилерской сети, 14% — маленький выбор (всего несколько моделей на рынке). По 13% опрошенных отмечают низкий уровень комфорта и безопасности у иранских машин и их техническую часть, столько же считают значительным минусом низкое качество комплектующих. 11% респондентов указали на проблему с приобретением запчастей.

Тем не менее значительная часть респондентов (49%) считают, что иранские автомобили могут завоевать доверие российских покупателей. 24% полагают, что это произойдет, если иранцы предложат россиянам комфортные, технологичные и безопасные автомобили. 13% оценивают хорошие перспективы «иранцев» из-за комфортных цен, которые так важны сегодня для покупателей. 12% думают, что это произойдет, если иранские производители повысят качество комплектующих. Лишь 14% уверены, что у иранских машин нет шансов завоевать доверие в России, поскольку наши потребители уже избалованы выбором среди других марок. 37% затруднились ответить на этот вопрос.

51% полагают, что «иранцы» смогут прижиться на отечественном авторынке за счет модельного ряда в бюджетном сегменте. 26% назвали таким фактором наличие собственного производства иранских машин в России. Столько же опрошенных жителей Приволжья уверены, что это может произойти с помощью программ господдержки, а еще 17% — за счет субсидий иранских автоконцернов на представленные в России марки.

По мнению 24% опрошенных, иранские автомашины к концу 2024 года займут долю 1-2% российского авторынка. Еще 23% прогнозирует, что эта доля может составить 3-5%. Каждый десятый респондент (13%) прочит «иранцам» 6-10% российского авторынка в конце наступившего года. Более трети затруднились с оценкой перспектив.