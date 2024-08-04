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Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Для оформления ипотечного кредита на покупку од...

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Для оформления ипотечного кредита на покупку однокомнатной квартиры через программу «Семейная ипотека» жителям Казани необходимо иметь доход в размере 42,4 тысячи рублей. Этот показатель ставит столицу Татарстана на четвертое место среди российских городов-миллионников по требованиям к заработку.

Специалисты провели анализ, основываясь на стоимости новостройки площадью 35 квадратных метров, принимая во внимание минимальный первоначальный взнос и срок ипотеки в 30 лет. При составлении рейтинга учитывалась средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в мегаполисах.

Наивысшие требования к доходу для одобрения ипотеки на такую квартиру наблюдаются в Москве (69,1 тыс. рублей), за ней следуют Санкт-Петербург (49,1 тыс.) и Нижний Новгород (46,2 тыс.). В пятерке-десятке рейтинга оказались Уфа (40,7 тыс.), Краснодар (37,2 тыс.), Екатеринбург (33,6 тыс.), Новосибирск (33,5 тыс.), Пермь (32,5 тыс.) и Красноярск (32 тыс.).

Наименьшие минимальные требования по доходу зафиксированы в Волгограде (24,3 тыс.) и Челябинске (26,7 тыс.). Согласно банковским стандартам, размер ежемесячного платежа по ипотеке не должен превышать 70% от ежемесячного дохода. Если у заемщика имеются другие кредиты, требования к доходу возрастают.

Такое распределение требований по уровню дохода влияет на доступность жилья для населения в разных городах. В условиях повышения цен на недвижимость и инфляции, непомерные требования к заработку становятся серьезным барьером для молодыми семьями, желающими улучшить свои жилищные условия.

Несмотря на наличие программы «Семейная ипотека», которая предлагает сниженные ставки для семей с детьми, первоначальный взнос и уровень дохода остаются критичными факторами. Для многих это означает необходимость копить деньги долгие годы или обращаться за кредитами в микрофинансовые организации, что может нести дополнительные риски.

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