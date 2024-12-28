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Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли

На трассе в Актанышском районе Татарстана произ...

ГАИ РТ

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На трассе в Актанышском районе Татарстана произошла трагическая авария, унесшая жизни четырех человек. Информация об этом поступила от Госавтоинспекции РТ.

Согласно видеозаписям с места происшествия, легковой автомобиль потерял управление и врезался в бетонное ограждение. После этого машина была отброшена на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

К сожалению, водитель Volkswagen и трое его спутников погибли в результате этого страшного ДТП. На месте происшествия сейчас трудятся сотрудники правоохранительных органов, которые тщательно изучают ситуацию и собирают все необходимые улики для выяснения обстоятельств трагедии, сообщает KazanFirst.

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