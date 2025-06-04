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Иннополис отмечает свое 10-летие

Сегодня Иннополис — это инновационный центр с И...

Википедия/Lesya Polyakova / Innopolis Media

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Иннополис — это уникальный город, построенный в Татарстане, на стыке рек Волга и Свияга, с целью стать центром для высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. Строительство города началось 9 июня 2012 года, а уже в 2015 году Иннополис был официально открыт с готовой инфраструктурой, включая жилые дома, университет и технопарк.

«9 июня, понедельник, поэтому ... в этом в году решили праздник сделать 11 июня ... программа начинается с 16:30», - сообщил мэр города Дмитрий Вандюков.

Сегодня Иннополис — это инновационный центр с ИТ-университетом, экономической зоной и площадкой для тестирования новых технологий, таких как беспилотные автомобили и роботы-курьеры. Город стабильно занимает первое место среди малых городов России по качеству городской среды. Здесь проживает более 7 800 человек, большинство из которых переехали из других регионов, а 6% — из-за рубежа. Средняя зарплата в городе составляет 154 тысячи рублей, и здесь создано более 10 тысяч рабочих мест.

Иннополисский университет, с 1500 студентами, стал важным научным центром в сфере высоких технологий. Он участвует в крупных федеральных проектах и сотрудничает с более 400 партнёрами. Университет также активно работает над проектом «Физмат прорыв», охватывающим школьников по всему Татарстану, а также проводит физмат-фестивали.

Особая экономическая зона Иннополиса включает 340 компаний, работающих в таких сферах, как агротехнологии, кибербезопасность и финтех. Объем инвестиций в проекты на территории ОЭЗ составил 214 миллиардов рублей, а выручка в 2023 году — 64 миллиарда рублей. В числе крупных компаний — Сбербанк, Яндекс и «Магнит».

Иннополис продемонстрировал свою экономическую самодостаточность: за 10 лет в его развитие было вложено 31 миллиард рублей, при этом компании заплатили 32,4 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней. В будущем город продолжит развиваться, и до 2050 года планируется построить 2 миллиона квадратных метров жилья, 10 школ и 23 детских сада, а также создать 47 тысяч рабочих мест. Для этого потребуется 474 миллиарда рублей инвестиций, 75% которых планируется привлечь от частных инвесторов.

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