Инфляция в Татарстане за год подскочила до 10%

Региональный Росстат сообщил, что инфляция в Татарстане за год превысила 10%.

В январе 2025 года индекс потребительских цен вырос на 10,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2024-го этот показатель составлял 9,58% относительно декабря 2023 года.

За год продукты подорожали на 8,83%, а общий рост цен на потребительские товары составил 10,03%. Особенно заметное увеличение коснулось плодоовощной продукции (на 13,89%) и непродовольственных товаров (на 5,46%). Услуги за этот период подорожали на 13,34%.

В январе 2025 года уровень инфляции достиг 1,4%. За месяц цены на товары выросли на 1,15%, плодоовощная продукция подорожала на 2,51%, непродовольственные товары – на 0,59%, а услуги – на 2,61%.