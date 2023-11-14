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Ильсур Метшин посетил будущую библиотеку в «Салават Купере»

Ильсур Метшин посетил будущую библиотеку в «Салават Купере»

Мэрия Казани

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В 2024 году в ЖК «Салават Купере» на улице Арсланова дом 13 появится библиотека. Она будет размещена на двух этажах и займет 504 тыс.кв метров. Об этом сообщила мэрия Казани.

14 ноября ноября место будущей библиотеки посетил и провел совещание мэр Казани Ильсур Метшин. На объекте обсуждалось строительство и дальнейшее развитие библиотеки.

Ильсур Метшин заявил, что библиотеки после реконструкции пользуются большим спросом, а в «Салават Купере» мы ее сразу будем делать по современным стандартам, для читателей всех возрастов.

Также для новой библиотеки будет закуплено 70 тысяч книг и будет заключен договор с сервисом «ЛитРес». Поэтому каждый сможет читать книги в электронном формате на своих гаджетах. Об этом рассказала директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

Стоит отметить, что в библиотеке будет размещена тихая зона и зал для конференций. Кроме того, будет работать кафе и зона книгообмена.

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