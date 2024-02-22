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Илья Ковальчук пропустит Матч звёзд по фиджитал-хоккею

Илья Ковальчук пропустит Матч звёзд по фиджитал-хоккею

mk.ru

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Игрок московского клуба «Спартак» должен был возглавить команду, но пропустит матч по семейным обстоятельствам.

Гала-матч ознаменует окончание полуфинала по фиджитал-хоккею 22 февраля в 17:00 на «Татнефть Арене». Игра пройдёт в формате «3х3» с переходом от хоккейного симулятора до реального льда.

Именитые хоккеисты Павел Дацюк, Денис Зарипов, Евгений Артюхин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Сёмин и Василий Кошечкин сыграют против воспитанников детско-юношеских спортивных школ Казани и проведут автограф-сессии.

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