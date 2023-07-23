Хватит всем: В Татарстане найдено более 1,5 тысячи га земли для строительства жилья

В Татарстане выявили новые участки земли для строительства общей площадью 1,5 тыс. га

Почти во всех районах Татарстана есть свободная территория под застройку, заявили в Росреестре республики. В настоящее время обнаружено 1 183 земельных участка, природных для строительства домов. Их общая площадь составляет более 1,5 тысячи га.

При этом уже освоены 55 участков площадью 245,3 га. Из них 48 - для индивидуального строительства жилых домов, семь — для многоквартирных домов.

В текущем месяце найдены земельные участки и для многодетных семей. Они есть на территории 40 муниципальных районов республики. А их общая площадь составляет более 1 тысячи га.