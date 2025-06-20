Житель Башкирии заключил контракт с Минобороны РФ в Татарстане

Чем руководствуются мужчины, уходя на СВО? Почему жители других регионов России предпочитают подписывать контракт именно в Татарстане? Ответы на эти вопросы, а также информация о выплатах и льготах бойцам — в материале «Татар-информа».

«Не могу и не хочу больше смотреть, как беспилотники летают над Россией»

Боец с позывным Гроза недавно заключил контракт с Минобороны РФ и теперь служит на Донецком направлении. Мы познакомились с ним во время отправки — уже тогда он сказал, что решение было обдуманным и окончательным.

— В какой-то момент я просто понял: хватит сидеть на диване и обсуждать новости. Не могу больше смотреть, как над страной летают беспилотники, как гибнут ребята, — рассказал он.

Семье было сложно принять его решение, но в итоге и жена, и родители его поддержали. Сам он родом из Башкирии, но контракт приехал подписывать в Казань.

— Нашёл информацию в интернете, созвонился, всё уточнил и приехал. Дорогу оплатили, быстро прошёл медкомиссию, получил экипировку, обучился за пять дней. Всё чётко и слаженно, — отметил он.

Сразу после подписания контракта Гроза получил выплату — 2,5 миллиона рублей. При этом подчёркивает: не деньги были главной мотивацией.

— Но пока меня нет, они пригодятся моей семье, — добавил он.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждому подписавшему контракт выделяется комплект экипировки стоимостью в 40 тысяч рублей»

Татарстан сегодня действительно становится точкой притяжения для тех, кто хочет заключить контракт. Во время одной из отправок мы пообщались с мужчинами из самых разных регионов — от Москвы и Дальнего Востока до Дагестана и Марий Эл.

Почему приезжают именно в Казань? Этот вопрос мы задали сотрудникам пункта отбора на военную службу по контракту.

— В Татарстане — одни из самых высоких выплат в стране. Сейчас сумма единовременной финансовой поддержки составляет 2,5 миллиона рублей, и её выдают сразу после подписания, — рассказал начальник пункта Андрей Козлов.

Он отметил: республика не просто держит высокую планку, но и обеспечивает стабильность. Все меры поддержки, включая финансовые, реализуются в полном объёме — это важно как для самих бойцов, так и для их семей.

Каждому новобранцу выдают экипировку «Защитник» — аналог штатного военного обмундирования стоимостью около 40 тысяч рублей. Далее следует пятидневная подготовка, включающая тактическую, медицинскую и беспилотную подготовку.

Андрей Козлов

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если человек брал кредит, то выплаты по нему замораживаются на время службы»

По словам замначальника пункта Игоря Булеги, именно благодаря таким условиям в республику едут люди со всей страны. Здесь не только высокие выплаты и быстрое оформление, но и реальная поддержка.

— Заключившие контракт получают выплату, экипировку, обучение. Им оплачивают дорогу до Казани, обеспечивают питание, проживание, медкомиссию, — говорит он.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при заключении контракта замораживаются выплаты по кредитам, включая ипотечные. А если сумма задолженности не превышает 10 млн рублей, она может быть списана.

Держать высокий уровень поддержки бойцов и их семей — дело чести для Татарстана. Об этом не раз говорил Раис республики Рустам Минниханов.

Помощь не заканчивается на этапе службы. В 2025 году запущена программа «Батырлар. Герои Татарстана» — она помогает вернувшимся с СВО найти себя в мирной жизни и получить новые возможности.

Игорь Булега

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»