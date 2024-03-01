Храм-памятник на Казанке отреставрируют за 150 млн рублей

Культурный объект, посвященный павшим воинам при взятии Казани будет отреставрирован. На реализацию работ будут выделены средства из федерального бюджет. Общая стоимость составит 150 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Основная часть элементов объекта находятся в хорошем состоянии. Но, некоторые части памятника из-за воздействия влаги начали разрушиться. Наблюдаются трещины, повреждены лестницы и стены.

Заказчиком работ выступает комитет Татарстана по охране объектов культурно наследия. Напомним, что храм-памятник вошел в реестр ОКН в 2015 году.