Хозяйка выкинутых с балкона котов обратилась в полицию Челнов

Первоначально главным подозреваемым в жестоком обращении с животными стал бывший муж хозяйки. Он ворвался в её квартиру, устроил скандал, после чего двое котят оказались выброшены из окна. Всё произошло на глазах у детей во дворе.

Мужчину задержали, но он отрицал вину, заявляя, что лишь навещал бывшую супругу, которая, по его словам, вела асоциальный образ жизни. Он также утверждал, что сам заботится о животных и поэтому не мог причинить им вред. Однако позже, как сообщают СМИ, мужчина всё же признался в содеянном.

Котят с переломами лап доставили в ветеринарную клинику. Они долго отказывались от еды, за ними ухаживали волонтёры.

Однако хозяйка животных подала заявление в полицию, обвинив добровольцев в похищении питомцев. Одна из них, Виктория, столкнулась с агрессией женщины прямо в больнице. Предположительно, та отследила её передвижения через соцсети. Очевидцы сообщили, что хозяйка закатила скандал и требовала вернуть котят. Виктория была вынуждена уйти.

Позже волонтёр рассказала, что ей звонили из полиции и намекнули, что если котят не вернут, может начаться уголовное разбирательство.

По словам зоозащитников, женщина уже попадала в скандалы. В полицию на неё поданы заявления, в том числе о жестоком обращении с животными. Волонтёры также напомнили, что раньше из её квартиры уже выпадала кошка.

Сама хозяйка настаивает, что заберёт котят, и угрожает волонтёрам судебными разбирательствами. Она заявила, что знает, куда их везут, и готова потратить крупные суммы на возвращение животных.

Однако добровольцы сомневаются в её искренности, так как во время сбора средств на лечение котят она не предложила никакой помощи. Женщина же уверена, что её питомцев удерживают намеренно ради пиара и сбора денег, пишет mash iptash.