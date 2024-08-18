Хедлайнерами на открытие парка в Зеленодольске станут T-killah и Iowa

24 августа в микрорайоне Мирный города Зеленодольска откроется новый парк «Зеленая долина». В рамках мероприятия запланированы выступления таких российских исполнителей, как Milana star, T-killah и Iowa. Об этом информирует официальное сообщество Зеленодольского района.

Открытие нового пространства для отдыха пройдет как городской праздник и привлечет около 10 тысяч посетителей. Начало запланировано на 16:30.

Площадь парка составляет 1,5 километра, и он включает в себя скульптуру первого холодильника, произведенного на местном заводе 65 лет назад, модель корабля, корову и специальную зону, посвященную хлебозаводу, где будут представлены чак-чаки. Также созданы площадки, посвященные Раифской обители, известному деятелю Каюму Насыри, острову-град Свияжску и достижениям зеленодольских спортсменов.

Для удобства гостей предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны для мангала и беседки. Безопасность обеспечивается за счет видеонаблюдения и качественного освещения. Парк «Зеленая долина» станет настоящим центром притяжения для жителей Зеленодольска и гостей города. Его уникальная концепция включает в себя не только зоны для активного отдыха, но и места для спокойного времяпрепровождения на природе. Архитектурные элементы парка гармонично вписываются в окружающий ландшафт, создавая атмосферу уюта и комфорта.

На открытии планируется множество интерактивных мероприятий для всех возрастов. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах и играх, а взрослые смогут насладиться культурной программой, включая выступления артистов и творческие стенды местных ремесленников. Ожидаются специальные акции от местных предпринимателей, что позволит создать атмосферу праздника и поддержки местного производства.