ГЖИ РТ разъясняет, кто и как отвечает за уборку снега зимой

Ответственность за уборку снега зависит от конкретной ситуации и местоположения.

Если речь идет о дворах и тротуарах около многоэтажек, здесь на страже порядка стоит управляющая компания. Именно она несет ответственность за поддержание чистоты и порядок на придомовой территории.

Управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ) заботятся о том, чтобы дворы были очищены от снега, сосульки не угрожали жителям с крыш, а тротуары оставались свободными и безопасными для прохожих.

Что касается городских улиц и дорог, здесь дело в руках коммунальных служб. Они отвечают за уборку снега на общественных трассах, а также контролируют качество работы подрядчиков, если привлекают их к этому процессу.

Собственники частных компаний и организаций берут на себя ответственность за чистоту своих участков, обеспечивая комфорт для клиентов и сотрудников. А местные власти следят за состоянием муниципальных дорог.

Если же вам кажется, что снег во дворе не убирается должным образом, не стесняйтесь обращаться в Жилинспекцию Татарстана – они помогут разобраться с ситуацией