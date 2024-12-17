Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

ГЖИ РТ разъясняет, кто и как отвечает за уборку снега зимой

Ответственность за уборку снега зависит от конк...

Екатерина Кузьминых

Подписаться в Telegram

Ответственность за уборку снега зависит от конкретной ситуации и местоположения.

Если речь идет о дворах и тротуарах около многоэтажек, здесь на страже порядка стоит управляющая компания. Именно она несет ответственность за поддержание чистоты и порядок на придомовой территории.

Управляющие компании или товарищества собственников жилья (ТСЖ) заботятся о том, чтобы дворы были очищены от снега, сосульки не угрожали жителям с крыш, а тротуары оставались свободными и безопасными для прохожих.

Что касается городских улиц и дорог, здесь дело в руках коммунальных служб. Они отвечают за уборку снега на общественных трассах, а также контролируют качество работы подрядчиков, если привлекают их к этому процессу.

Собственники частных компаний и организаций берут на себя ответственность за чистоту своих участков, обеспечивая комфорт для клиентов и сотрудников. А местные власти следят за состоянием муниципальных дорог.

Если же вам кажется, что снег во дворе не убирается должным образом, не стесняйтесь обращаться в Жилинспекцию Татарстана – они помогут разобраться с ситуацией

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

3 часа назад

Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

Интересное в Казани

23 часа назад

Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: рассказываем, как застройщик создал особое пространство в Лаишевском узле

решётки на вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

монтаж паркета в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

Новости Татарстана

23 часа назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Казани

день назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Казани

23 часа назад

Парковка в ТЦ KazanMall может уйти под воду
Новости Казани
день назад

В Казани известна новогодняя программа

Об этом рассказал председатель комитета внешне...

Интересное в Казани

23 минуты назад

Какие редкие имена дали новорожденным на прошлой неделе в Казани

Важное в РТ

20 часов назад

Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE

Новости Татарстана

53 минуты назад

Что сегодня ожидать от погоды жителям Татарстана

Новости Татарстана

час назад

ГЖИ РТ разъясняет, кто и как отвечает за уборку снега зимой
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
21 час назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Казани

час назад

Экс-баскетболист казанского УНИКСА Янис Тимма найден мертвым

Новости Казани

час назад

На «Водоканал» в Казани завели дело из-за 2 ДТП с пострадавшим

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в 67 лет умерла заслуженный врач Татарстана Наиля Фатхуллина
Искусственный интеллект от Сбера станет союзник...
Новости России
4 дня назад

Искусственный интеллект от Сбера станет союзником в поисках пропавших в природной среде людей