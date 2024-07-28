Грузовик столкнулся с легковушками: в РТ произошло ДТП с участием 7 машин

В Татарстане при въезде в Буинск произошло массовое ДТП.

По информации прокуратуры, водитель грузовика столкнулся с несколькими легковыми автомобилями, которые ожидали на светофоре, установленном для регулирования движения в связи с проведением дорожных работ. По предварительным данным, авария произошла с участием семи автомобилей.

На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов.

Прокуратура выяснит причины и обстоятельства ДТП и оценит работу дорожных служб, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения в данном районе.