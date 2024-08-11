Грузовик перевернулся во время ДТП в Пестречинском районе

В Пестречинском районе произошел инцидент с участием грузовика, который перевернулся. Авария случилась10 августа между селами Новое и Старое Шигалеево. Местные жители активно делились видео с места события в социальных сетях. На место происшествия незамедлительно прибыли службы экстренной помощи и сотрудники ГИБДД. Представитель пресс-службы МВД по РТ сообщил, что водитель остался жив.

Специалисты ГИБДД начали расследование и выясняют подробности обстоятельств аварии. По предварительным данным, грузовик, перевозивший строительные материалы, не справился с управлением, что и привело к перевороту.

Службы экстренной помощи оказали помощь водителю, который, по информации медиков, получил легкие травмы и был госпитализирован для дальнейшего обследования.

Представители местных властей призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, особенно в условиях непогоды и высокой нагрузки на трассы. Инцидент стал напоминанием о необходимости внимательного отношения к правилам дорожного движении и соблюдению скоростного режима для предотвращения подобных аварий в будущем.