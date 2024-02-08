Группа ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли на 75%

Лидерство на рынке автокредитования сохраняет ВТБ. По итогам января совокупная доля Группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год В банке ВТБ в январе автокредиты получили более 20,5 тысячи клиентов на 26,7 млрд рублей. Результат более чем в 3,5 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года. Среди регионов лидерами по объему выдач традиционно стали Москва и область - здесь заемщики получили в ВТБ на покупку транспорта свыше 6,5 млрд рублей. На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 2 млрд рублей). На третьем - Ростовская область (1,9 млрд). ВТБ в Татарстане увеличил выдачу более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе 2024 года жители республики оформили в банке 708 автокредитов на 880 млн рублей. В России средняя сумма одного автокредита по итогам января составила 1,29 млн рублей – это на 2% ниже, чем в декабре, но на 8% превышает показатель год назад. Наибольший размер «чека» ожидаемо фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более динамично – 1,59 млн рублей. В сегменте подержанных авто средний размер кредита по итогам января составил 1,25 млн рублей. Основная активность заемщиков по-прежнему концентрируется на рынке авто с пробегом: по итогам января такие машины приобрели около 75% клиентов ВТБ (год назад – 54%). Наибольший интерес заемщиков вызывают подержанные Kia (12,8% от общего количества сделок в сегменте б/у машин), Lada (10,6%) и Hyundai (9,9%). Клиенты, купившие новые авто, впервые чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (27,5% от общего количества сделок в сегменте новых машин). «Обычно январь на рынке автокредитования – это «тихий» период. Часть заемщиков, планировавших купить машину, реализовали сделки в ушедшем году. Другие предпочитают приступить к поискам нужного авто ближе к февралю, когда завершатся длинные выходные и будет налажен привычный рабочий режим. Январь же 2024 года стал для сегмента неординарным: по нашим оценкам, он показал рекордный для первого месяца результат – более 130,6 млрд рублей. Высокую активность заемщиков стимулировали сезонные акции и скидки, которые в этом году оказались привлекательнее, чем обычно. По нашей оценке, в условиях стремления дилеров скорее реализовать поставки ушедшего года в ближайший месяц тренд сохранится. Таким образом, с учетом действующих программ рассрочки этот период будет достаточно выгодным для покупки новой машины», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) по итогам первого месяца 2024 года выдал более 3,7 тысяч розничных автокредитов на сумму 6,7 млрд рублей. Спрос заемщиков превысил показатели прошлогоднего января на 15%, в том числе более чем на треть выросло количество заявок на новые автомобили. Как и в ВТБ, чаще всего заемщики «Открытие Авто» оформляли кредиты на машины с пробегом (56% заключенных договоров). При этом доля автокредитов на новые автомобили оказалась также достаточно высокой - 44% по количеству сделок и 52% по объёмам выдач. Среди причин достаточно весомой доли автокредитов на первичном рынке – сезонный рост покупок новых автомобилей в связи с большим количеством скидок и акций от дилеров в начале года. Средний чек автокредита в «Открытие Авто» по итогам января составил 1,78 млн рублей, в том числе 2,12 млн рублей на новые машины и 1,53 млн рублей - на автомобили с пробегом. Другой банк группы ВТБ – РНКБ – выдал в январе около 190 автокредитов почти на 250 млн рублей, что по количеству вдвое превышает результат по итогам первого месяца 2023 года. Подавляющее большинство заемщиков в Крыму выбирали новые машины: такой транспорт приобрели более 60% клиентов РНКБ, получив на покупку в среднем 1,32 млн рублей. В сегменте машин с пробегом средний «чек» одного автокредита в Крыму составил 1,30 млн рублей. По оценкам группы ВТБ, несмотря на высокий уровень ключевой ставки большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто. ___ * прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.