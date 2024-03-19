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Группа ВТБ: треть жителей ПФО планирует отправиться летом в путешествие

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В этом году 30% жителей ПФО отправятся в путешествие по стране и за границу. Почти половина из них планирует уложиться в прошлогодний бюджет на эти цели и будет организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников. Такие результаты показал совместный опрос* ВТБ и банка «Открытие».

По данным исследования, 23% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) отправятся в путешествие по России, из них 9% - на курорты Краснодарского края и Крыма. 34% опрошенных решили провести свой летний отпуск на даче или дома. Поездку за границу планируют 7% респондентов. Еще 3% возьмут отпуск в другой сезон, а 12% не планируют отпуск в этом году. Пока не определились где и как проведут отдых этим летом 28% респондентов.

Согласно результатам исследования, 57% отдыхающих будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников. 26% еще не приняли решение – обращаться в турфирму или нет, 18% все же хотят воспользоваться услугами профессионалов.

Треть участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, так как это позволит сэкономить на поездке. 7% уже сделали это, еще 9% собираются оплачивать отдых за месяц-два до начала отпуска. 8% респондентов планируют забронировать все за одну-две недели до отправки.

Половина респондентов (48%) отметили, что не планируют потратить на отдых больше, чем годом ранее. Четверть (24%) считают, что превысят прошлогодний бюджет. 28% опрошенных, напротив, будет оптимизировать расходы на эти цели.

Треть участников опроса (36%) рассчитывают уложится для летнего отдыха в бюджет 30 тыс. рублей на человека. Каждый пятый – 21% опрошенных – ориентируется на сумму 30-50 тыс. рублей. Еще 16% считают оптимальным потратить на его организацию от 50 до 100 тыс. рублей, 3% готовы к расходам свыше 100 тыс. рублей. Почти каждый четвертый признался, что не потратит в отпуске ни копейки.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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