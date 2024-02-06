Группа ВТБ объявила призовой фонд Югорского лыжного марафона
Призовой фонд Югорского лыжного марафона в 2024 году составит 2,3 млн рублей. В первый день 6 апреля участники, занявшие с 1 по 10 место, получат 1 млн 570 тыс. рублей. Во второй день общая сумма наград составит 730 тыс. рублей.
Самые крупные призовые достанутся победителям марафонской дистанции свободным стилем среди мужчин и женщин. За первое место им вручат по 400 тыс. рублей, за второе – 200 тыс., за третье – 100 тыс. рублей.
Лидерство в классической гонке на 50 км, запланированной на 7 апреля, принесет обладателям золотой медали марафона по 150 тыс. рублей, за серебро и бронзу по 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.
Отмечены будут не только победители, но и участники марафона на 50 км в оба дня состязаний с результатами, соответствующими 4-10 месту.
Югорский лыжный марафон с 2013 года проводит Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры, при содействии банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ).
Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона-2024 является РИА Новости Спорт. Информационные партнеры события - Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.