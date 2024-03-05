Группа ВТБ: 2500 участников зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

В гонке Югорского лыжного марафона будут участвовать любители и профессионалы, спортивные легенды и известные артисты. Так, в этом году свои силы в забеге испытает солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Он приедет в Югру, чтобы пробежать марафон вместе с жителями региона. Большинство участников - лыжники из Югры, Свердловской, Тюменской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. Около 900 зарегистрированных участников планируют пробежать 5 километров свободным стилем, среди них впервые в Югре - студенты российских вузов из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, ОАЭ, Египта, Ирана. Более 600 участников выбрали дистанцию в 25 километров свободным стилем. В их числе семья Язовских из Томской области, включая их сына Дениса, которому на момент старта будет 1 год и 8 месяцев, и он станет самым молодым участником марафона. К соревнованиям его готовят мама-тренер и папа – инструктор по физической культуре на газотранспортном предприятии. «Участвовать планируем всей семьей, будем наслаждаться праздничной атмосферой. На марафоне основную дистанцию Денис преодолеет с помощью мамы и папы, но пересечь финишную прямую попробуем на лыжах. Это будет первый его финиш и первая медаль», – отметил Сергея Язовских, отец юного спортсмена. Около 600 спортсменов подали заявку на участие в марафоне на 50 километров свободным стилем. Одним из участников является 78-летний Атиятулла Авазбаков из Тобольска, который будучи ветераном спорта представлял нашу страну на международных соревнованиях. За все 10 лет проведения марафона он пропустил его только два раза. «Югорский лыжный марафон объединяет людей всех возрастов, жителей разных регионов не только нашей страны, популяризирует спорт и здоровый образ жизни. По данным регистрации в этом году мы видим, как на эти соревнования заявляются всё больше семей, ряд из них насчитывает по 8-10 родственников и близких. Участники из стран, где мало или совсем нет снега, в России встают на лыжи и тренируются, чтобы достойно выступить», – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО – Югре Виталий Мосунов. Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке банка «Открытие» (входит в группу ВТБ). Масштабные соревнования на дистанции в 50 км, 25 км и 5 км пройдут в этом году 6 и 7 апреля. Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона-2024 является РИА Новости Спорт, информационные партнеры события Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.