Госжилфонд при Раисе РТ построил 64 дома в 2023 год

За 2023 год в «Салават Купере» было построено 5 домов на 564 квартиры.

Реализация проекта осуществляется Госжилфондом при Раисе РТ. Он предназначен для семей Татарстана по программе социальной ипотеки.

Всего в 2023 году Госжилфонд завершил строительство 64 домов. Их общая площадь составляет более 160 тыс. кв. м, большая часть из которых находятся в столице РТ и Набережных Челнах. По льготным условия квартирами были обеспечены почти 3 тысячи семей.

Ранее, президент федерации лыжных гонок высоко оценила проведение Кубка России в Казани.