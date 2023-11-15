Госсовет Татарстана поддержал идею запрета посещения кальянных детям

В Госсовете РТ прошло заседание комитета по социальной политики, на котором поддержали идею нового прокурора республики Альберта Суяргалова. Его предложение заключалось в запрете находится несовершеннолетним гражданам в кальянных заведениях.

По сообщение пресс-службы Госсовета, новый закон подготовлен для рассмотрения в первом чтении.

Стоит отметить, что Альберт Суяргалов находится на должности прокурора с 29 сентября 2023 года. И данный проект, является его первой законодательной инициативой.