Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Это коснется Менделеевского и Нижнекамского районов.

В Менделеевском районе часть Менделеевска отойдёт Татарско-Челнинскому селу. Это связано с образованием особой экономической зоны. По словам депутата Эдуарда Шарафиева, это даст возможность создать новые места для работы и ускорит прогресс в развитии района.

В Нижнекамском районе будут изменены границы Нижнекамска и села Прости Татарстана.

Это нужно для образования промышленного парка и появления ещё одной особой экономической зоны. Заместитель главы района Александр Умников сообщил, что изменения связаны с законом, запрещающим совмещение особых экономических зон с территориями опережающего развития.