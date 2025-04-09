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Госдума поддержала инициативу РТ об аресте имущества уехавших россиян

Документ разработан по инициативе Госсовета Тат...

pixabay.com

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, позволяющий привлекать к административной ответственности россиян, покинувших страну, если их действия идут вразрез с интересами государства. Документ разработан по инициативе Госсовета Татарстана и депутата Айрата Фаррахова, который рассказал об этом в своём Telegram-канале.

Фаррахов отметил, что ко второму чтению проект будет доработан с учётом замечаний, поступивших от Правительства РФ, Верховного суда, Правового управления Госдумы, а также профильного комитета Совета Федерации. Обсуждение законопроекта запланировано на 13 мая в рамках пленарного заседания.

Если инициатива получит поддержку, в КоАП РФ появится норма, разрешающая арест имущества граждан, уехавших за границу, для последующего взыскания административных штрафов.

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