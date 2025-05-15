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Госдолг Татарстана превысил 99 млрд рублей

Государственный долг Республики Татарстан вырос...

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Министерство финансов Республики Татарстан сообщило об увеличении государственного долга региона. По данным ведомства, на начало мая 2025 года задолженность республики достигла 99,26 млрд рублей, увеличившись на 80,6 млн рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Основную часть долгового портфеля — порядка 90,4 млрд рублей — составляют федеральные бюджетные кредиты. Кроме того, регион несет обязательства по государственным гарантиям, общая сумма которых превышает 8,8 млрд рублей.

Минфин подчеркивает, что наращивание долговой нагрузки происходит в соответствии с утвержденными финансовыми стратегиями и направлено на поддержание устойчивого социально-экономического развития региона. Рост обязательств отражает текущие условия бюджетной политики и необходимость реализации крупных проектов с участием федеральных средств.

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