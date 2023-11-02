Госдолг Татарстана превысил 120 млрд рублей

Сумма государственного долга РТ, превысила 120 млрд рублей. К концу года цифра может достигнуть 129 млрд рублей сообщил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин во время второй части 48-й сессии Госсовета республики.

Гайзатуллин добавил, что основной долг составляют кредиты, полученные от минфина России.

24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому, Татарстан и еще 11 регионов получили возможность списания кредитных задолженностей списания задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2022 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов.

Таким образом, Татарстан получит возможность списать 7,88 млрд рублей по бюджетным кредитам, что составляет большую часть всего объема списания для 12 регионов. Это значительная сумма, которая позволит региону улучшить финансовое положение и направить средства на развитие экономики и социальные программы.