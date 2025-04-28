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Госавтоинспекция Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие сутки

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Госавтоинспекция Татарстана предупредила жителей о резком ухудшении погоды.

Сегодня на территории республики ожидаются мощный мокрый снег, метель и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Видимость на дорогах может снизиться до критической отметки, а на асфальте образуется опасная гололедица.

Из-за сильного ветра температура ощущается значительно ниже реальных показателей термометра. Власти призывают водителей проявлять осторожность, снизить скорость и по возможности отложить дальние поездки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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