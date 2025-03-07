Главу Камских Полян за взятку айфоном отправили под домашний арест

Суд постановил применить меру пресечения в виде домашнего ареста к Ринату Салахутдинову, главе Камских Полян, который обвиняется в получении взятки. Он признал свою вину и будет находиться под арестом до 5 мая.

С просьбой о домашнем аресте обратился старший следователь ОВД-6 Ильдар Хайруллин. По его словам, вину Салахутдинова подтверждают его собственные показания и протокол очной ставки с посредником — директором МКП «Водоканал» Денисом Леушиным. Также в этом деле фигурирует Екатерина Медникова, директор управляющей компании «Наш дом Камские Поляны», которая имеет отношение к преступлению. На днях суд решил применить к Медниковой домашний арест и наложить запрет на определенные действия.

В судебном заседании Салахутдинов не возражал против домашнего ареста, добавив, что ему нечего добавить. Его адвокат, Максим Пешков, поддержал ходатайство следователя, прокурор не возражал.

Напомним, что Салахутдинова задержали в ходе совместной операции экономической полиции МВД и ФСБ по РТ. Он обвиняется в получении взятки на сумму 118 тыс. рублей. Следствие полагает, что в конце прошлого года управляющая компания пыталась договориться с главой поселка о продлении муниципальных контрактов на 2025 год, для чего Медникова обратилась к Леушину, который пообещал помочь. Контракт был заключен, и в благодарность Салахутдинову якобы передали iPhone 16 Pro стоимостью 110 тыс. рублей и аксессуары на 8 тыс. рублей. Подарок был передан в январе 2025 года, пишет «БИЗНЕС Online».