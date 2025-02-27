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Главу исполкома Альметьевска задержали за мошенничество

Айнур Исхаков родился в 1982 году в селе Калейкино

pixabay.com

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В Набережных Челнах силовики задержали руководителя исполкома Альметьевска Айнура Исхакова. Как сообщает Татар-информ, его подозревают в мошенничестве при рекультивации карьеров, ущерб от которого оценивается в 2,6 млн рублей.

По данным следствия, в 2017 году, занимая пост директора Департамента экологии Альметьевского района, Исхаков заключил контракт с местным предпринимателем на проведение работ по рекультивации карьеров возле нескольких деревень. Однако запланированные мероприятия так и не были выполнены.

В результате против Исхакова и бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется расследование.

Айнур Исхаков родился в 1982 году в селе Калейкино Альметьевского района. В 2010 году окончил Институт экономики, управления и права по специальности «Финансы и кредит». С июня 2021 года занимает пост главы исполкома Альметьевска.

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