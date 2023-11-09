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Главный врач «Рубина» о восстановлении Мацея Рыбуса

Главный врач «Рубина» о восстановлении Мацея Рыбуса

premierliga.ru

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Главный врач Казанского клуба рассказал о ходе восстановления польского футболиста Мацея Рыбуса. Спортсмен перешел в «Рубин» еще летом, но сыграл только два матча, после чего получил травму.

«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам», — сообщил глав-врач изданию «Чемпионат».

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