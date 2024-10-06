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Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом»

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о победе своей команды в 11-м туре Российской Премьер-лиги.

«Рубин» одержал уверенную победу над «Ахматом» со счетом 2:0. Голы забили Илья Рожков и Мирлинд Даку.

Рахимов отметил, что во втором тайме «Ахмат» усилил давление на его команду, но «Рубин» успешно контролировал игру и забил второй гол, обеспечив заслуженную победу. После этой победы «Рубин» поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице, набрав 15 очков, в то время как «Ахмат» остался на последнем месте с 6 баллами.

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