Главный тренер «Рубина» прокомментировал слухи об отставке

Главный тренер «Рубина» высказался по поводу слухов об отставке после игры с «Ростовом».

Рахимов подчеркнул, что они все являются профессионалами и его уход зависит не только от него. За последний год произошло много позитивных изменений, поэтому важно двигаться вперед. Тренер подчеркнул, что не будет настаивать на своем и примет любое решение руководства.

Он также отметил, что совместно с президентом клуба и главой Татарстана они сделали много для развития команды, и важно продолжать доказывать свой прогресс каждый день.