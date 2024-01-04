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Главный тренер «Нефтехимика» дал комментарий после эмоциональной победы над "Ладой"

Главный тренер «Нефтехимика» дал комментарий после эмоциональной победы над "Ладой"

championat.com

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Главный тренер хоккейного клуба "Нефтехимик", Олег Леонтьев, поделился своим мнением о победе своей команды над "Ладой" со счетом 4:3 на родном льду в Нижнекамске.

Тренер рассказал, что матч был очень напряженным и эмоциональным. Команда показала свой характер в конце встречи. Игроки смогли вырвать победу, пероломив ситуацию, с помощью своей воли к победе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Стоит отметить, что нижнекамский клуб сумел сравнять счет за минуту до окончания третьего периода, используя систему игры "6 на 5" (без вратаря в воротах). В результате, матч перешел в дополнительное время. За одну секунду до завершения овертайма, "Нефтехимик" смог реализовать преимущество в численности игроков после удаления вратаря "Лады", Владислава Подъяпольского.

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