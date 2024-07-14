Глава жилинспенкции РТ предложил жителям домов самим мыть полы в подъездах

Такой вариант Александр Тыгин предложил тем, кто не доволен частотой уборки от управляющей компании.

Глава ГЖИ заявил, что частота уборки соразмерна размеру оплаты от жильцов. Если же кто-то хочет чаще видеть подъезд вымытым, то стоит доплачивать или убираться самим, составляя график уборки по подъезду.

Ранее мы писали, что на проспекте Ямашева частично перекроют проезжую часть в районе перекрёстка с Адоратского