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Глава ВТБ призвал создать альтернативную международную систему расчетов

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Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что финансовый сектор и бизнес не должны искать путей обхода санкционных ограничений, задача нового времени – построение новой, альтернативной Западу международной системы расчетов.

«У нас есть принципиальный подход, мы очень тесно взаимодействуем с нашим государством, с правительством. Мы считаем, что полумерами здесь не обойтись. Правильный подход – это создать альтернативную финансовую мировую систему, основанную на участии БРИКС, на участии таких крупнейших стран, как Китай, Индия, арабские страны. Мы должны создать систему расчётов без SWIFTа. Это самое простое, здесь требуется на самом деле только договорённости, и мы очень надеемся, что работа России в качестве председателя БРИКС в этом году серьёзно эту работу продвинет», - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу «Россия 24».

Увеличение объемов расчетов в национальных валютах с дружественными странами – одна из стратегических целей ВТБ на следующие 3 года. ВТБ уже переориентировался на работу со странами СНГ и крупнейшими экономиками «глобального Юга». Этому способствовало в том числе наличие у банка филиалов в Китае и Индии. Например, филиал ВТБ в Шанхае, который работает более 15 лет, – это самостоятельный банк с китайской лицензией. Банк – прямой участник китайской платежной системы (CNAPS) и российской СПФС (Система передачи финансовых сообщений). В Индии филиал ВТБ также имеет доступ к необходимой инфраструктуре.

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