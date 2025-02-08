Глава Татарстана Минниханов вручил научные премии

Рустам Минниханов в преддверии Дня российской науки вручил государственные премии Татарстана за достижения в области науки и техники. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Он отметил, что Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции в реализации научно-технических инициатив страны. По его словам, академическое сообщество региона активно участвует в решении актуальных задач, стоящих перед отечественными учеными.

Также Минниханов подчеркнул важность частного бизнеса в развитии исследовательской инфраструктуры и образовательных инноваций. В пример он привел строительство университетского кампуса «Высшая школа нефти» в Альметьевске нефтедобывающей компанией, а также создание научно-технического центра «Сибур Холдингом» в Казани.

Глава республики выразил уверенность, что лауреаты премии и их коллеги сыграют ключевую роль в реализации обновленной стратегии научно-технологического развития России и амбициозных национальных проектов. Он пожелал ученым дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.