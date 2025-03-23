Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с многодетными семьями

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию, о которой сообщила жительница села Кульшарипово в Татарстане.

По словам женщины, её семье, как и другим многодетным, выделили земельные участки под строительство, но территория остаётся необустроенной: нет дороги и освещения.

Региональное управление СК уже начало процессуальную проверку. Центральный аппарат Следкома будет следить за тем, как выполняется поручение и как продвигается расследование.