Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с многодетными семьями
Фото: взято с сайта kremlin.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию, о которой сообщила жительница села Кульшарипово в Татарстане.
По словам женщины, её семье, как и другим многодетным, выделили земельные участки под строительство, но территория остаётся необустроенной: нет дороги и освещения.
Региональное управление СК уже начало процессуальную проверку. Центральный аппарат Следкома будет следить за тем, как выполняется поручение и как продвигается расследование.
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