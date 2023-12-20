Глава Минздрава РТ: «Я не противник абортов»

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин сказал, что он не противник абортов. Стоит учесть что в текущем году их количество будет снижено.

Министр добавил, что аборты по мед показаниям должны реализовываться только в государственных клиниках. Необходимо контролировать частные клиники, так как там проходит 65% абортов.

Миннулин сообщил, что 13 медицинских учреждений перестали проводить аборты, а некоторые клиники ввели консультации перед принятием решения.