Глава Минпромторга назвал способ побороть кадровый голод в Татарстане

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко предложил свой рецепт борьбы с кадровым голодом. По его мнению, для привлечения трудовых ресурсов из соседних регионов надо строить быстрое и доступное жилье.

Коробченко привел два примера из родных ему Набережных Челнов. Так «Камаз» планирует строить в городе 6 арендных домов. Один из них на 170 квартир сдадут в 2023 году. Остальные пять домов планируют построить за два года.

Haier уже возвел общежитие на 900 человек. Речь идет о двух пятиэтажных блоках в 275 комнат. Таким образом, в одной комнате будет размещаться от 3 до 4 человек.

Дефицит кадров на рынке труда Татарстана особенно остро ощущается в летний период.