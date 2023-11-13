Глава исполкома Нижнекамска покидает свой пост 

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Камиль Назмиев, уходит с поста по собственному желанию, в связи переходом на новую должность. В дальнейшем Назмиев будет работать в «Сетевой компании», в которой он с 2021 по 2022 год был заместителем директора по общим вопросам.

Кроме того, сообщается, что депутаты городского совета Нижнекамска проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы исполкома.

Стоит отметить, на посту руководителя исполкома Назмиев находился с октября 2022 года