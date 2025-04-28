Глава Бугульмы Линар Закиров ушел в отставку на фоне претензий прокуратуры

Во время объединённой сессии депутатов глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Бугульма Информ».

Исполняющим обязанности назначен Фанис Мухаметов, ранее занимавший пост замглавы района.

Ранее прокуратура Татарстана предъявила Закирову претензии на сумму 121 млн рублей. Изначально, в ноябре 2024 года, прокурор Татарстана Альберт Суяргулов инициировал иск на 60 млн рублей, но в феврале 2025 года сумма требований увеличилась.

Следствие полагает, что Закиров оформлял имущество на родственников жены, чтобы скрыть его. В частности, речь идет о квартире и коттедже в Сочи, а также о двух автомобилях Porsche Cayenne, зарегистрированных на родителей супруги.