Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

Глава Бугульмы Линар Закиров ушел в отставку на фоне претензий прокуратуры

Линар Закиров покинул пост мэра Бугульмы после ...

https://t.me/zakirovlinar

Подписаться на Дзен.канал

Во время объединённой сессии депутатов глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров подал в отставку по собственному желанию, сообщает «Бугульма Информ».

Исполняющим обязанности назначен Фанис Мухаметов, ранее занимавший пост замглавы района.

Ранее прокуратура Татарстана предъявила Закирову претензии на сумму 121 млн рублей. Изначально, в ноябре 2024 года, прокурор Татарстана Альберт Суяргулов инициировал иск на 60 млн рублей, но в феврале 2025 года сумма требований увеличилась.

Следствие полагает, что Закиров оформлял имущество на родственников жены, чтобы скрыть его. В частности, речь идет о квартире и коттедже в Сочи, а также о двух автомобилях Porsche Cayenne, зарегистрированных на родителей супруги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

5 часов назад

Уволили без причины? Не выдали зарплату? Юрист из Казани рассказывает, как защитить свои права

камаро гербицид цена инструкция по применению

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

3 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

ламинирование ресниц обучение стоимость в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Не у нас

день назад

Иммунолог рассказала, грозит ли России эпидемия холеры из-за завозного случая

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Не у нас

день назад

Эксперты объяснили, почему смартфоны теряют заряд даже с выключенным экраном

Не у нас

20 часов назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку
Лонгриды
2 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Новости Татарстана

час назад

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие сутки

Интересное в Казани

45 минут назад

«Благодарные выпускники» и Союз отцов: как школьники Татарстана меняют свои школы

Новости Татарстана

час назад

Жителям Татарстана объяснили, как увеличить размер пенсии

Новости Татарстана

час назад

Глава Бугульмы Линар Закиров ушел в отставку на фоне претензий прокуратуры
Когда борьба за идеал превращается в заботу о с...
Лонгриды
5 минут назад

Когда борьба за идеал превращается в заботу о себе: как Анна Семенович вдохновляет Казань на новый подход к красоте и здоровью

Не у нас

3 часа назад

Вице-спикер Даванков продолжит конфликт с Мизулиной после майских праздников

Не у нас

3 часа назад

Песков прокомментировал заявления Зеленского о боях под Курском

Не у нас

3 часа назад

Военкор Котенок: ВС РФ закрепились на правом берегу Днепра в Херсонской области
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани