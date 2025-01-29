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Глава Администрации Раиса Татарстана: публикация атак БПЛА играет на руку врагу

В современных условиях информационные атаки мог...

pixabay.com

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Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров раскритиковал журналистов, публикующих видео прилетов беспилотников.

Он напомнил о недавнем скандале, когда представители СМИ выдавали вымысел за факты. По его мнению, такие материалы не только вводят общество в заблуждение, но и играют на руку противнику. Сафаров подчеркнул, что журналистика должна основываться не на поиске сенсаций, а на ответственности перед обществом.

Также он отметил, что в современных условиях информационные атаки могут причинять не меньший ущерб, чем реальные боевые действия. По его словам, фейки, паника и дезинформация становятся инструментами давления, а задача СМИ — не допускать распространения ложного страха. При этом Сафаров подчеркнул, что медиа должны оперативно доносить информацию, но не нагнетать тревогу, особенно в условиях конфликта.

Он назвал публикацию видеозаписей атак дронов безответственным шагом, который угрожает безопасности людей и критически важной инфраструктуры. По его мнению, прежде чем выкладывать такие материалы, журналистам стоит задуматься, принесет ли это пользу или навредит, а также насколько это безопасно для общества и промышленных объектов, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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