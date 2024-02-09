ГИСУ РТ был оштрафован на 300 тысяч рублей за общежитие в Казани
Прокуратурой РТ были выявлены серьезные нарушения в процессе строительства общежития Казанского аграрного университета, за что на ООО «ГИСУ РТ» был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Эти факты стали известны после сообщения пресс-службы Ростехнадзора.
ООО «ГИСУ» было оштрафовано. Также был оформлен протокол об административном правонарушении. Вся документация по делу передана в Арбитражный суд РТ, который принял меры в отношении данного учреждения.