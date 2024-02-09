ГИСУ РТ был оштрафован на 300 тысяч рублей за общежитие в Казани

Прокуратурой РТ были выявлены серьезные нарушения в процессе строительства общежития Казанского аграрного университета, за что на ООО «ГИСУ РТ» был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Эти факты стали известны после сообщения пресс-службы Ростехнадзора.





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Было выявлено, что строительные работы начались без проекта, а также не были учтены все необходимые этапы строительства. Рабочие не принимали надлежащих мер по предотвращению обвалов грунта, и строительство велось без выполнения обязательных требований проектной документации.ОООГИСУбыло оштрафовано. Также был оформлен протокол об административном правонарушении. Вся документация по делу передана в Арбитражный суд РТ, который принял меры в отношении данного учреждения.