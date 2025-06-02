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Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первые 10 дней

Специалист отметил, что в мае республика долгое...

pixabay

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Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь рассказал «Татар-информу», что в первую декаду июня температура воздуха в регионе превысит климатическую норму примерно на один градус, при этом средняя норма составляет около 16 градусов.

Он отметил, что в мае республика долгое время находилась под влиянием антициклона, который обеспечивал высокие температуры, повышенное давление и отсутствие осадков. Затем на смену пришла фронтальная зона, связанная с северным циклоном, что привело к поступлению холодных воздушных масс.

Гоголь также сообщил, что в ближайшие дни в Татарстане ожидается циклонная погода с умеренными осадками и возможными порывами ветра до 15–20 м/с в отдельных районах.

По его словам, прогнозируется облачная погода с прояснениями, температура будет ниже, чем в конце апреля, но сохранятся положительные дневные и ночные значения, а заморозки не предвидятся.

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